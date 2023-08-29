Из ЕГЭ по географии 2024 года убрали все справочные материалы, включая карту России

13:29, 29 августа 2023, ПАИ

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал демонстрационные варианты ЕГЭ по всем школьным предметам, сообщает Рособрнадзор. В демоверсии госэкзамена по географии на 2024 год, опубликованной на сайте института, отсутствуют все справочные материалы. В проекте экзамена нет никаких карт: ни физических, ни политических.

Прежде ученики при выполнении экзаменационных заданий могли использовать карту России, карту мира, а также сводные таблицы с демографическими и социально-экономическими показателями. Теперь все эти данные отсутствуют.

В демоверсии экзамена в 2023 году, как и в прежние годы, карты были, только новые регионы РФ на них отсутствовали и входили в состав Украины. При этом в кодификаторе для экзамена было указано, что школьники должны «знать и понимать информацию об административно-территориальном устройстве России», а также об «этногеографической специфике регионов страны».

Тогда ведомство заверило, что на самом ЕГЭ будет выдавать актуальные карты, а все материалы, представленные на сайте, были опубликованы еще до вхождения новых субъектов в состав России.