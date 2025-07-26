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Общество

Гастрономический фестиваль «Ах, окрошка!» прошёл в Острове

Гастрономический фестиваль «Ах, окрошка!» прошёл в Острове в рамках Дня города. Об этом пишет газета «Островские вести».

  • Окрошечный разгуляй в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Окрошечный разгуляй в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Окрошечный разгуляй в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Окрошечный разгуляй в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Окрошечный разгуляй в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Окрошечный разгуляй в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Окрошечный разгуляй в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Окрошечный разгуляй в Острове
    Фото: газета «Островские вести»

Окрошку готовили сразу несколько команд, а началось мероприятие с театрального представления, которое для зрителей подготовили артисты Центра культуры «Юбилейный».

Команды презентовали свои блюда со сцены, после чего их могли попробовать зрители и жюри. В состав входили как традиционные ингредиенты, так и не совсем обычные рыбные разносолы, анчоусы, авокадо и даже лосось и различные виды мяса. Окрошки были приготовлены на квасе, айране, кефире, минеральной воде.

По окончании мероприятия были подведены итоги, победителем стала команда Дома детского творчества имени К. И. Назаровой. Все участники были награждены благодарностями, почётными грамотами и подарками – бытовой техникой.

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