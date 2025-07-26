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Общество

Борис Елкин присоединился к киберспортсменам на «Кубке освобождения»

Глава Пскова Борис Елкин присоединился к молодым киберспортсменам на «Кубке освобождения» в Пскове сегодня, 26 июля. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

«Псков наполнен энергией спорта и триумфов! На стадионе «Машиностроитель» проходит «Кубок освобождения», где спортсмены соревнуются в футболе, баскетболе, шахматах, гиревом спорте и даже воздушной атлетике, которая представлена в этом году впервые», – отметил он.

  • Псков наполнен энергией спорта и триумфов
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
  • Псков наполнен энергией спорта и триумфов
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
  • Псков наполнен энергией спорта и триумфов
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
  • Псков наполнен энергией спорта и триумфов
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
  • Псков наполнен энергией спорта и триумфов
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
  • Псков наполнен энергией спорта и триумфов
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
  • Псков наполнен энергией спорта и триумфов
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
  • Псков наполнен энергией спорта и триумфов
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
  • Псков наполнен энергией спорта и триумфов
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

Вместе с этим официально открылся футбольный клуб «Машиностроитель», где будут заниматься юные чемпионы. Борис Елкин выразил надежду, что там вырастут новые звёзды псковского спорта.

«Не удержался и присоединился к молодым спортсменам в зоне кибер-спорта. Признаюсь честно – современная молодёжь задает высокую планку! Их мастерство впечатляет! Спасибо всем, кто сегодня с нами! Спорт объединяет, вдохновляет и делает наш город сильнее. Вперёд, Псков!» – заключил глава города.

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