Борис Елкин присоединился к киберспортсменам на «Кубке освобождения»

19:48, 26 июля 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин присоединился к молодым киберспортсменам на «Кубке освобождения» в Пскове сегодня, 26 июля. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Псков наполнен энергией спорта и триумфов! На стадионе «Машиностроитель» проходит «Кубок освобождения», где спортсмены соревнуются в футболе, баскетболе, шахматах, гиревом спорте и даже воздушной атлетике, которая представлена в этом году впервые», – отметил он.



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

















Вместе с этим официально открылся футбольный клуб «Машиностроитель», где будут заниматься юные чемпионы. Борис Елкин выразил надежду, что там вырастут новые звёзды псковского спорта.



«Не удержался и присоединился к молодым спортсменам в зоне кибер-спорта. Признаюсь честно – современная молодёжь задает высокую планку! Их мастерство впечатляет! Спасибо всем, кто сегодня с нами! Спорт объединяет, вдохновляет и делает наш город сильнее. Вперёд, Псков!» – заключил глава города.