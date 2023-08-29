Какие уловки используют мошенники для кражи аккаунтов в многопользовательской игре, рассказал эксперт

16:08, 29 августа 2023, ПАИ

Какие уловки используют мошенники для кражи аккаунтов в многопользовательской игре, рассказал заместитель председателя Федерации компьютерного спорта Псковской области Давид Мошура в беседе с корреспондентом ПАИ.

Он отметил, что подростки часто играют в компьютерные игры, и есть такие игры, как многопользовательские, где мошенники могут выходить с подростком на контакт и обманывать его.

«Могут представляться не просто твоим другом и ещё кем-то, но, бывает, что мошенник парень, а он может представиться девушкой. Это всё очень опасно, потому что многие игры требуют каких-то денежных вложений, и за счёт этого тоже требуются меры безопасности», – объяснил Давид Мошура.

По его словам, у мошенников существует определённая система.

«У меня куча примеров из игровой среды. У моих знакомых аккаунты крали за счёт того, что они переходили по ссылке и всё. Там какая у них система – ты переходишь по ссылке и тебе говорят: «Смотри, там бесплатный скин [внешний вид игрового персонажа. – ПАИ] можно забрать». Они переходили по ссылке и там открывалось окно, где надо ввести логин и пароль от своего игрового аккаунта. Ты вводишь и автоматически это всё отправляется мошеннику», – рассказал Давид Мошура.

Он отметил, что в свою очередь мошенник заходит в аккаунт человека и меняет все данные, поэтому шансы вернуть аккаунт малы. «А на этот аккаунт потрачены деньги, как на игры, так и на различные скины. Недавно один стример на три миллиона потерял скинов», – заметил эксперт.

Давид Мошура обратил внимание, что нельзя переходить по ссылкам в игре и распространять информацию о своём игровом аккаунте.