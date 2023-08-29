Жители Борисовичей на сутки останутся без горячей воды из-за ремонта теплотрассы

14:37, 29 августа 2023, ПАИ

Жители микрорайона Борисовичи в Пскове на сутки будут отключены от горячей воды. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Связано это с реконструкцией теплотрассы на улице Рокоссовского. Сейчас подрядчик увеличивает диаметр трубопроводов до 500 миллиметров и меняет запорную арматуру в тепловых камерах. Это позволит улучшить напор в теплосети и сделает теплоснабжение жителей Пскова и микрорайона Борисовичи более надёжным.

«На 30 августа запланирована врезка в тепловой камере. Для этого придётся на сутки отключить микрорайон от горячей воды. Проверил готовность подрядчика к предстоящим работам и поставил задачу сделать это максимально оперативно. Приношу извинения жителям за возможные неудобства», – сказал Борис Елкин.