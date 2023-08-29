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Финальный этап турнира «Кожаный мяч» пройдёт в Пскове 3 сентября

Финальный этап футбольного турнира «Кожаный мяч» пройдёт в Пскове на стадионах «Машиностроитель» и «Локомотив» 3 сентября. Об этом сообщается в группе Федерации футбола Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Андрей Лупанов

За победу поборются команды старшей (юноши 2008-2009 годов рождения), средней (мальчики 2010-2011 годов рождения) и младшей (мальчики 2012-2013 годов рождения) возрастных групп.

Старшая возрастная группа представлена игроками из Опочки, Пыталово, Невеля и псковской «Стрелы». В средней возрастной группе участвуют футболисты Невеля, Пустошки, Дедовичей и псковской «Стрелы». Для участия в турнире среди младших команд на соревнования прибудут спортсмены из Дедовичей, Невеля, Себежа и псковской «Стрелы».

Система розыгрыша состоит из двух полуфиналов, матча за третье место и финала.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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