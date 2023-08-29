В «Экопроме» напомнили о перерасчёте за вывоз ТКО

18:26, 29 августа 2023, ПАИ

Для перерасчёта платы за услугу по обращению с ТКО в связи с отсутствием учащихся по месту жительства необходимо подать заявление в адрес регоператора, сообщается в группе «Мехуборка. Псков» в соцсети «ВКонтакте».

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Заявление можно подать по адресу Псков, улица Толстого, 3 или на электронную почту ro_pskov@mehuborka.com. В качестве основания необходимо указать учёбу. К заявлению необходимо приложить актуальную справку из учебного заведения, а при наличии и справку о временной регистрации.

Сведения, подтверждающие факт отсутствия, предоставляются каждые шесть месяцев.