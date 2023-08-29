Псковский хоккеист Артём Гвоздик погиб в зоне СВО

16:35, 29 августа 2023, ПАИ

Бывший хоккеист команды ВДВ (Псков) и смоленской команды «Славутич» Артём Гвоздик погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на команду.

«23 августа в зоне проведения СВО, защищая нашу страну и выполняя свой долг, погиб замечательный человек, наш бывший игрок вратарь Артём Гвоздик. Ему было всего 35 лет. Он выступал за наш клуб в сезоне-2015/16», – сообщили в клубе «Славутич».

Артём Гвоздик воевал на запорожском направлении в штурмовых подразделениях ВДВ, а до того, как уйти на СВО, играл за команду ВДВ в Пскове и там же тренировал детей.