Почти 20 млн рублей получит Псковская область на расчистку русла реки Псковы

15:25, 29 августа 2023, ПАИ

Псковская область получит дополнительные средства на очистку и экологическую реабилитацию водных объектов по линии Правительства РФ. Распоряжение о перераспределении средств и выделении региону почти 20 млн рублей подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Благодаря федеральному финансированию в Пскове проведут расчистку русла реки Псковы. На участках водного объекта планируется реализовать мероприятия по дноуглублению, уборке мелей и выкашиванию водной растительности.

Все работы будут проведены в рамках реализации федерального проекта по сохранению уникальных водных объектов национального проекта «Экология».

Большинство средств – почти 16 млн рублей – региону предстоит освоить в 2024 году.

Всего в 2023-2024 годах дополнительные средства на очистку и экологическую реабилитацию водных объектов в регионах Правительство РФ направит около 230 млн рублей.