Открытый турнир по бадминтону пройдёт в Пскове 23 сентября

15:11, 29 августа 2023, ПАИ

Открытый турнир по бадминтону «Золотая осень» пройдёт в Пскове в спортивно-оздоровительном комплексе «Писковичи» 23 сентября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил президент Псковской федерации бадминтона Лилиан Матиеску.

Турнир пройдёт в формате парного бадминтона среди категорий C и D. «Категория C подойдёт для тех, кто занимается бадминтоном два-три года. В категории D сыграют спортсмены послабее. Если у людей будет желание, мы организуем турнир для спортсменов, которые никогда не играли в бадминтон», – рассказал Лилиан Матиеску.

Также он добавил, что для участия в соревнованиях необязательно иметь готового напарника. «Если пары нет, то вы можете написать нам. Мы подберём партнёра исходя из заявленной вами категории и предпочтений по участию в турнире, будь то смешанный или классический бадминтон», – уточнил президент Псковской федерации бадминтона.

«Это любительский турнир. Мы не сможем в Пскове найти достаточное количество профессионалов, которые занимаются с детства и участвуют в международных турнирах», – уточнил он.

Система проведения будет зависеть от количества участников. Стартовый взнос составит 500 рублей с человека.

Также Лилиан Матиеску отметил, что турниры по бадминтону проводятся около пяти раз в год. «Обычно турнир по бадминтону собирает около 80 человек», – добавил он.

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