79 лет исполнилось УФСБ России по Псковской области

15:16, 29 августа 2023, ПАИ

Управление ФСБ России по Псковской области отмечает сегодня, 29 августа, 79 лет со дня своего образования. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

29 августа 1944 года на базе Псковского отдела Ленинградского управления НКГБ было создано Управление НКГБ по Псковской области.

«Сегодня личный состав управления продолжает профессиональные традиции многих поколений сотрудников органов безопасности, защищая Псковскую область и её жителей от всевозможных угроз», – подчеркнул глава региона.

Он добавил, что сотрудники УФСБ своевременно предотвращают преступления экстремистов и террористов, пресекают попытки вербовки, задерживают нарушителей закона, в том числе связанных и с зарубежными спецслужбами.

«Многие победы управления не предаются огласке, но мы все знаем, что во многом именно его сотрудники обеспечивают безопасную и спокойную жизнь в нашем регионе. От имени правительства Псковской области благодарю за добросовестную службу! Желаю крепкого здоровья, выдержки, стойкости духа и успехов в исполнении ваших задач!» – отметил Михаил Ведерников.