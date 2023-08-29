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Общество

Асфальтирование улицы Яна Фабрициуса началось в Пскове

Верхний слой основания асфальта укладывают дорожники на улице Яна Фабрициуса в Пскове. Об этом сообщил Борис Елкин в своём телеграм-канале. 

Фото здесь и далее: телеграм-канал Бориса Елкина

«На это потребуется дня два. Затем будет еще два слоя покрытия. Тротуары практически готовы», – отметил глава Пскова. 

Борис Елкин также добавил, что полностью капремонт дороги завершится до конца ноября.

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