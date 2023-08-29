Асфальтирование улицы Яна Фабрициуса началось в Пскове

15:49, 29 августа 2023, ПАИ

Верхний слой основания асфальта укладывают дорожники на улице Яна Фабрициуса в Пскове. Об этом сообщил Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«На это потребуется дня два. Затем будет еще два слоя покрытия. Тротуары практически готовы», – отметил глава Пскова.

Борис Елкин также добавил, что полностью капремонт дороги завершится до конца ноября.