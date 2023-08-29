Фирменный магазин сыров откроется в Пскове

16:42, 29 августа 2023, ПАИ

Фирменный сыр, произведённый на сыроварне в Пушкинских Горах, можно будет купить в Пскове. Об этом сообщил основатель сыроварни Сергей Сальный в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Клиентская база в Пскове уже есть, соответственно, каждую неделю мы привозим продукцию и вскоре будем открывать магазин», – отметил гость студии и добавил, что открытие состоится перед Новым годом.

Кроме того, предприниматель подчеркнул, что планируется увеличивать объёмы производства.

Ранее сообщалось, что сыр для женщин начнут производить в Псковской области. Также псковский бизнесмен поделился секретом приготовления сыра брюност, который можно приобрести уже сейчас.

Напомним, что 23 августа производство сидра и сыров в Пушкинских Горах посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.