В Псковской области может появиться проектный офис Президентского фонда культурных инициатив

16:01, 29 августа 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с генеральным директором Президентского фонда культурных инициатив Романом Кармановым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что Псковская область активно участвует в грантовых конкурсах фонда, что позволило за 2 года привлечь дополнительно на развитие более 100 млн рублей.

«Благодарю за поддержку гражданских инициатив. Для нас это существенно, на территории области мы получаем возможность реализовать множество ярких и интересных проектов», — сказал губернатор. В числе значимых проектов, которые уже реализованы в 2023 году при поддержке фонда, — Дни пушкинской поэзии и русской культуры, юбилейный Международный фотофестиваль мультимедийных инсталляций «Цвет белой стены». В процессе реализации — народный музей «Знамя Победы», арт-резиденция для молодых музыкантов «Золотой петушок», Псковский большой детский хор.

Роман Карманов отметил успехи Псковской области в части привлечения грантовых средств и хороший потенциал для роста. Чтобы повысить уровень компетенций региональных команд, которые участвуют в грантовых конкурсах Президентского фонда культурных инициатив, в Пскове пройдет образовательный трек. В его рамках гендиректор фонда расскажет о подводных камнях при подготовке заявок и подаче документов. Таким образом, появится возможность качественнее готовить инициативы, а это повысит вероятность их поддержки.

«В Псковской области есть профессиональные команды. Завтра с ними познакомлюсь лично. В целом видно, что культуре в Псковской области уделяется огромное внимание, региональная власть создает условия для творческих людей. Люди понимают, что их труд необходим. Выражаю признательность за это от имени фонда, сейчас это очень важно», — подчеркнул Роман Карманов.

Михаил Ведерников в свою очередь рассказал о наполнении событийного календаря Псковской области круглогодичными активностями и добавил, что исторического и культурного материала для создания и реализации проектов в Псковской области еще много.

Также Президентский фонд культурных инициатив в пилотном режиме запускает в регионах страны проектные офисы для работы с местными командами при подготовке документов на грантовые конкурсы. Они уже открыты в Луганске и Нижнем Новгороде. Роман Карманов выразил готовность поработать с Псковской областью в этом направлении.

«Готовы этот вопрос рассмотреть. Имея такой объем культурного наследия, хотелось бы динамичнее развивать это направление», — поддержал инициативу Михаил Ведерников.