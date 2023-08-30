Фонтан в сквере имени 60-летия Октября в Пскове подключают к сетям водоснабжения и водоотведения

12:00, 30 августа 2023, ПАИ

Ведутся работы по подключению фонтана в сквере имени 60-летия Октября в Пскове к сетям водоснабжения и водоотведения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе муниципального предприятия Пскова «Горводоканал».

На первом этапе строители провели монтаж водопроводного колодца в сети водоснабжения на улице Конной. В настоящее время выполняется устройство сети водоотведения, будет установлен канализационный колодец.

На следующем этапе планируется установить водопроводную трубу. «Её установят с помощью метода горизонтально направленного бурения (ГНБ), чтобы не повредить благоустройство сквера», – подчеркнул начальник ремонтно-строительной службы муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» Дмитрий Иванов и добавил, что сеть водоотведения также выполнят с помощью метода ГНБ.

По длине водопровод составит 110 метров, а канализация – около 50 метров. На объекте задействовано шесть рабочих и три единицы техники.

Дмитрий Иванов также добавил, что на следующей неделе завершится второй этап работ по подключению фонтана к сетям водоотведения.

Отметим, что фонтан в сквере имени 60-летия Октября будет оснащён видеопроекторами и системой проецирования изображения на воду. Его запустят в 2024 году.

Концепцию фонтана определили жители Псковской области путём голосования на странице губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в социальной сети «ВКонтакте».