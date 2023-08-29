Псковский музей-заповедник открыл вакансию в отделе древнерусского искусства
Псковский музей-заповедник приглашает специалиста на должность старшего научного сотрудника сектора древнерусского искусства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
В обязанности будет входить ведение научной работы в рамках установленной темы (работа с музейными предметами, историческими источниками, написание научных статей, участие в конференциях), проведение экскурсий по экспозиции древнерусского искусства, подготовка информационных сообщений для СМИ и страниц музея в интернете.
Требования: высшее образование по направлению искусствоведение, соблюдение музейной и деловой этики, ответственность, дисциплинированность, грамотная устная и письменная речь, опытный пользователь ПК.
Рассматриваются резюме без опыта работы в музее.
Условия: трудоустройство в соответствие с ТК РФ, социальные гарантии, стабильная заработная плата, бесплатное посещение музеев РФ, возможность повышения квалификации, командировок.
Резюме высылать на почту: m_dubrovskaya@mail.ru.
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