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Общество

Псковский музей-заповедник открыл вакансию в отделе древнерусского искусства

Псковский музей-заповедник приглашает специалиста на должность старшего научного сотрудника сектора древнерусского искусства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото Псковского музея

В обязанности будет входить ведение научной работы в рамках установленной темы (работа с музейными предметами, историческими источниками, написание научных статей, участие в конференциях), проведение экскурсий по экспозиции древнерусского искусства, подготовка информационных сообщений для СМИ и страниц музея в интернете.

Требования: высшее образование по направлению искусствоведение, соблюдение музейной и деловой этики, ответственность, дисциплинированность, грамотная устная и письменная речь, опытный пользователь ПК.

Рассматриваются резюме без опыта работы в музее.

Условия: трудоустройство в соответствие с ТК РФ, социальные гарантии, стабильная заработная плата, бесплатное посещение музеев РФ, возможность повышения квалификации, командировок.

Резюме высылать на почту: m_dubrovskaya@mail.ru.

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