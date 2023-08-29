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Спорт

Великолукские баскетболисты стали призёрами всероссийского фестиваля «Минибаскет»

Великолукские спортсмены стали призёрами всероссийского фестиваля «Минибаскет», который проходил в Анапе в посёлке Витязево с 21 по 28 августа. Об этом сообщается в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа фестиваля «Минибаскет» в соцсети «ВКонтакте»

Баскетболистка великолукской спортшколы «Олимпия» Мария Васильева стала бронзовым призёром в конкурсе снайперов «Выбери всех!» среди девушек.

Также великолучанин Павел Чеботов выиграл в конкурсе снайперов «Выбери всех!» (юноши 2013 и 2014 годов рождения). Серебряным призёром в том же зачёте стал воспитанник СШОР «Экспресс» Даниил Богданов. В конкурсе снайперов «Точки» серебро взял спортсмен из Великих Лук Александр Абрамов.

Баскетболисты спортшколы «Экспресс» (юноши 2013-2014 годов рождения) стали победителями в эстафете баскетбольного мастерства, взяли бронзовые награды в баскетбольном турнире 2 на 2, а также замкнули тройку лидеров общего зачёта.

Кроме того, великолучанка Валерия Петрович попала в символическую пятёрку турнира 4 на 4 в номинации «Стиль команды». Данила Калмыков тоже попал в символическую пятёрку в номинации «Характер команды».

Отметим, что тренер СШОР «Экспресс» Александра Платонова стала одним из лучших тренеров фестиваля в номинации «Зажигающий звёзды».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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