Закрытие Лазавицкого переезда продлили в Великих Луках
Закрытие Лазавицкого железнодорожного переезда продлевается в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета со ссылкой на Новосокольническую дистанцию пути.
В связи с проведением капитального ремонта железнодорожных путей закрытие Лазавицкого переезда продлится до 20:00 30 сентября.
Объезд осуществляется через путепровод по улице Промышленной.
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