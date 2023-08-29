Закрытие Лазавицкого переезда продлили в Великих Луках

17:26, 29 августа 2023, ПАИ

Закрытие Лазавицкого железнодорожного переезда продлевается в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета со ссылкой на Новосокольническую дистанцию пути.

В связи с проведением капитального ремонта железнодорожных путей закрытие Лазавицкого переезда продлится до 20:00 30 сентября.

Объезд осуществляется через путепровод по улице Промышленной.