Первенство Псковской области по гребле на байдарках и каноэ прошло на реке Великой

18:08, 29 августа 2023, ПАИ

Первенство Псковской области среди юношей и девушек по гребле на байдарках и каноэ прошло в Пскове на реке Великой 27 августа. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил главный судья соревнований Александр Наместников.

В соревнованиях приняли участие 126 человек, в том числе 20 новгородцев, 12 калининградцев и один петербуржец. Прошли гонки в одиночках и двойках на дистанции 200, 500, 1 000 и 5 000 метров.

«Из псковичей хорошо выступили Даниил Иванов, Владимир Бебекин, Вадим Захаров, Никита Крот и Никита Полатовский, – отметил Александр Наместников. – Из наших каноистов по младшим юношам выиграл Святослав Бобров. У девочек выиграла Елизавета Кожевина, которая недавно стала чемпионкой на первенстве России на дистанции 5 000 метров. Сейчас она поступила в государственное училище олимпийского резерва города Бронницы. Теперь в параллельном зачёте будет выступать не только за нас, но и за Московскую область».

Также главный судья подчеркнул, что таким количество участников соревнований можно быть довольным. «Почти везде были даже полуфинальные заезды. Мало каноистов и девочек. На байдарке очень много хороших ребят. Некоторые поедут 5 и 6 сентября в Новгород на соревнования. Затем Елизавета Кожевина должна поехать на всероссийские соревнования в Краснодар», – сказал он.

«Мы проводим соревнования ежегодно. Почти все либо выполнили, либо подтвердили разряд. Сейчас идёт новая волна ребят, потому что учебный год начинается. Записываем, стараемся много набрать. Многие, конечно, разбегаются. Месяца три походят, затем зима начинается, холода, а на улице бегать надо. Нестойкие сбегают, но стойкие остаются», – подытожил Александр Наместников.

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