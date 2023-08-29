День деревни Карпово отметили в Островском районе

19:22, 29 августа 2023, ПАИ

День деревни Карпово отметили в Островском районе. Об этом сообщили в газете «Островские вести».

На праздник собрались местные жители и гости из города. Развлекательную программу для них подготовили специалисты Карповского клуба и Ёлоховской библиотеки.

«В концертной программе участвовали артисты художественной самодеятельности Карповского сельского клуба и гости из центра культуры «Юбилейный». Активное участие в выставках декоративно-прикладного творчества «Мои руки не для скуки», а также в выставке поделок из овощей, фруктов и цветов «Подарки с грядки» приняли местные жители. Гости похвалили талантливых мастеровых людей, пожелали им новых творческих идей и успехов в их увлечениях», – поделились организаторы.

После концерта прошли развлекательные игры и конкурсы, в которых принимали участие дети и подростки. Завершился праздник дискотекой до позднего вечера.