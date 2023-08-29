Сотрудники псковского УФСИН собрали школьные принадлежности для нуждающихся

19:42, 29 августа 2023, ПАИ

Сотрудники УФСИН России по Псковской области приняли участие в благотворительной акции «Здравствуй, школа!», сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Для подопечных Псковской общественной организации инвалидов сотрудники ИК-2 и ИК-4 собрали наборы школьных принадлежностей, а представители аппарата управления с такой же миссией побывали в областном отделении Российского детского фонда. Помощь получили первоклассники и младшеклассники из малообеспеченных семей, семей вынужденных переселенцев и семей, в которых воспитывается ребёнок с ограничениями по здоровью.

«Наступление школьной поры – это всегда сложный период для родителей учеников. Для полноценной учёбы нужно всего и много. Мы понимаем, что есть семьи, где не всегда такая возможность имеется, поэтому надеемся, что та помощь, которую мы смогли передать, станет хорошим подспорьем и для ребят, и для их мам и пап», – отметил заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Игорь Кучмук.