Псковская область готова к зиме почти на 80%

22:00, 29 августа 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочее совещание по подготовке региона к грядущему отопительному сезону 2023–2024 годов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного правительства.

Глава региона отметил, что по сложившейся практике отопительный сезон в регионе начинается в первой декаде сентября. «В прошлом году мы стартовали 7 сентября. В этом году резкое падение температуры прогнозируется после 10-го числа. Времени осталось совсем немного, поэтому необходимо убедиться, что процесс подготовки идёт по плану», – подчеркнул Михаил Ведерников и поручил уделить особое внимание объектам социальной сферы.

Текущий уровень готовности региона к зиме составляет 77 %. На выполнение первоочередных мероприятий по подготовке к предстоящему отопительному сезону было выделено 50 млн рублей из областного бюджета. Кроме того, в этом году в Куньинском районе должно быть сдано пять газовых котельных стоимостью более 260 млн рублей, что позволит полностью перевести систему теплоснабжения райцентра на природный газ. Губернатор поставил задачу приложить максимум усилий ко вводу их в эксплуатацию к началу отопительного сезона.

Михаил Ведерников подчеркнул особую важность постоянной и системной подготовки муниципалитетов к отопительному сезону в течение всего года. Для этого на местах должны разрабатываться проекты модернизации инфраструктуры, реальные стратегии финансового оздоровления коммунальных предприятий. Ещё один вопрос – работа муниципалитетов в системе мониторинга инцидентов и аварий на объектах ЖКХ.

«Показатель работы в системе включён в критерии оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Кроме этого, своевременно внесённые данные являются основанием для выделения средств из федерального бюджета на развитие инфраструктуры ЖКХ», – напомнил губернатор.

На совещании с докладами о подготовке к отопительному сезону подведомственных учреждений сфер образования, здравоохранения и социальной защиты выступили руководители профильных региональных комитетов. О нюансах подготовки доложили главы ряда муниципалитетов.

По итогам проверок теплоснабжающих организаций в части оценки готовности к отопительному сезону информацию предоставил руководитель областного управления Ростехнадзора Алексей Мещеряков.

Михаил Ведерников поручил руководителям муниципалитетов обратить особое внимание на устранение замечаний Ростехнадзора. «Ещё раз прошу держать подготовку к отопительному сезону под личным контролем», – обратился к главам районов губернатор.