Борис Елкин осмотрел ключевые подразделения Псковских теплосетей

22:20, 29 августа 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин проверил готовность города к отопительному сезону. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«В преддверии отопительного сезона посетил котельную № 20, которая подаёт горячую воду на Дальнее Завеличье. Неделю назад она запущена после ревизии, в ходе которой заменены все частотные преобразователи и система управления. Здесь же осмотрел ключевые подразделения Псковских теплосетей: лабораторию, где проходит проверку вся используемая в работе вода, отдел наладки, который настраивает тепловое оборудование в городе, службу по работе с контрольно-измерительными приборами и автоматикой, а ещё музей предприятия», – написал Борис Елкин.

«В гараже спецтехники тоже есть обновления. В этом году на службу заступает гидродинамическая машина. С её помощью будет проще и эффективнее обслуживать тепловые камеры», – подытожил глава города.

Напомним, что рабочее совещание по подготовке региона к грядущему отопительному сезону провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников.Стало известно, что регион готов к зиме почти на 80 %. На выполнение первоочередных мероприятий по подготовке к предстоящему отопительному сезону было выделено 50 млн рублей из областного бюджета.