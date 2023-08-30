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Общество

Полёты самолётов над Псковской областью ограничены

Полёты самолётов над Псковом и областью ограничены, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Фото ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников подтвердил, что аэропорт Пскова был атакован беспилотниками.

По предварительной информации, жертв нет. Масштаб разрушений уточняется.

Михаил Ведерников лично находится на месте инцидента. Он проведёт заседание оперативного штаба, после которого появятся детали ЧП.

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