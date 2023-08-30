Полёты самолётов над Псковской областью ограничены
Полёты самолётов над Псковом и областью ограничены, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников подтвердил, что аэропорт Пскова был атакован беспилотниками.
По предварительной информации, жертв нет. Масштаб разрушений уточняется.
Михаил Ведерников лично находится на месте инцидента. Он проведёт заседание оперативного штаба, после которого появятся детали ЧП.
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