Псковские зоозащитники рассказали о судьбе парализованного пса Лучика

07:38, 30 августа 2023, ПАИ

Специалисты оказывают помощь парализованной собаке, которую нашли в сумке-пакете на пустыре рядом с улицей Михайловской в деревне Борисовичи Псковского района. О состоянии животного сообщили в группе «Зоозащита. Им нужна наша помощь! Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«Конечно, мы жутко волновались. Что же там у Лучика в будущем? И вообще – есть ли оно? Есть! Лучик ещё поживёт, порадует нас с вами, но при условии постоянного приёма», – говорится в сообщении.

Сообщается, что животному сделали УЗИ внутренних органов и все необходимые обследования в ветклинике. По результатам проведённых анализов выяснилось, что селезёнка, печень, сердце собаки оказались в норме, без патологий, в соответствии с возрастом. Однако ветеринары поставили диагноз: почечная недостаточность третьей степени и неврологическое расстройство третьей степени.

В зооприюте также отметили, что неравнодушные люди всячески помогают псу и дают разнообразные клички, например Лучано, Укупник, Босоногий Мальчик.

Напомним, неизвестные выбросили парализованную собаку в сумке-пакете на пустыре рядом с улицей Михайловской в деревне Борисовичи Псковского района 22 августа.