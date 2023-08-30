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Общество

Псковские зоозащитники рассказали о судьбе парализованного пса Лучика

Специалисты оказывают помощь парализованной собаке, которую нашли в сумке-пакете на пустыре рядом с улицей Михайловской в деревне Борисовичи Псковского района. О состоянии животного сообщили в группе «Зоозащита. Им нужна наша помощь! Псков» в соцсети «ВКонтакте». 

Фото: «Зоозащита. Им нужна наша помощь! г.Псков» в соцсети "ВКонтакте"

«Конечно, мы жутко волновались. Что же там у Лучика в будущем? И вообще – есть ли оно? Есть! Лучик ещё поживёт, порадует нас с вами, но при условии постоянного приёма», – говорится в сообщении. 

Сообщается, что животному сделали УЗИ внутренних органов и все необходимые обследования в ветклинике. По результатам проведённых анализов выяснилось, что селезёнка, печень, сердце собаки оказались в норме,  без патологий, в соответствии с возрастом. Однако ветеринары поставили диагноз: почечная недостаточность третьей степени и  неврологическое расстройство третьей степени.

В зооприюте также отметили, что неравнодушные люди всячески помогают псу и дают разнообразные клички, например Лучано, Укупник, Босоногий Мальчик. 

Напомним, неизвестные выбросили парализованную собаку в сумке-пакете на пустыре рядом с улицей Михайловской в деревне Борисовичи Псковского района 22 августа. 

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