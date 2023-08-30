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Общество

Вернуться в профессию по полученной специальности готовы почти 10% псковичей – опрос

Порядка 8% опрошенных псковичей планируют вернуться в профессию, которую ранее получили во время учебы в вузе или ссузе. Об этом говорят данные исследования сервиса HeadHunter.

Согласно проведённому исследованию, большинство желающих выявлено среди представителей сферы дизайна, госслужащих, а также работников сферы искусства, массмедиа, транспортного сектора. Также хотят вернуться в родную профессию 6% представителей рабочих профессий, 4% опрошенных их числа производственников и 7% респондентов, ранее получивших медицинское образование. 

Кроме того, ещё треть (29%) в Псковской области рассматривает возможность ухода из профессии, но пока не сделали этого. Ближе всего к этому находятся представители сферы закупок (40%), науки и образования (39%), автобизнеса (38% опрошенных). Ещё 10% будут менять профессию в ближайшее время, и больше всего таких среди работников сферы туризма, общепита и безопасности. 

Ещё 5% местных респондентов уже осваивают новую специальность и после окончания обучения готовы перейти в новую профессию. Близко к ним стоят те (7%), кто хотели бы сменить профессию, но пока не знают, куда пойти учиться. Ещё 6% не прочь освоить новую профессиональную роль, но не знают, будет ли она востребована в будущем. А вот у 3% респондентов есть желание учиться новому, но не имеют финансовых возможностей.

Лишь треть (32%) опрошенных в регионе пока не рассматривают идею ухода из профессии и переквалификации.

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