Из-за непогоды псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности

09:12, 30 августа 2023, ПАИ

В Псковской области сильные грозы и ливни. В связи с этим филиал Россети Северо-Запад в регионе работает в режиме повышенной готовности, сообщили ПАИ в компании.

85 аварийных бригад и 88 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 102 дизельных генератора общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.