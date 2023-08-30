Дождь и до +27 градусов ожидается сегодня в Пскове
Переменная облачность ожидается 30 августа в Псковской области. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами грозы.
Будет дуть умеренный ветер южных направлений, при грозах он станет порывистым.
Температура воздуха по области днём составит от +24 до +29.
В Пскове пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Температура воздуха в городе днём будет от +25 до +27.
В Великих Луках ожидаются кратковременные дожди и гроза. Температура воздуха днём составит от +26 до +28.
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