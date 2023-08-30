Дождь и до +27 градусов ожидается сегодня в Пскове

09:19, 30 августа 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается 30 августа в Псковской области. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

Будет дуть умеренный ветер южных направлений, при грозах он станет порывистым.

Температура воздуха по области днём составит от +24 до +29.

В Пскове пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Температура воздуха в городе днём будет от +25 до +27.

В Великих Луках ожидаются кратковременные дожди и гроза. Температура воздуха днём составит от +26 до +28.