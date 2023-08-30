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Псковские спортсмены стали призёрами всероссийских соревнований по конному спорту

Псковские спортсмены стали призёрами всероссийских соревнований по вольтижировке и выездке на призы Федерации конного спорта Санкт-Петербурга. Турнир прошёл во Всеволожском районе Ленинградской области с 21 по 27 августа. Об этом сообщается в группе «МБУ ДО СШОР Надежда» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа МБУ ДО СШОР «Надежда» в соцсети «ВКонтакте»

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской и Псковской областей. Вольтижёры СШОР «Надежда» Александра Керножицкая и Таисия Степанова стали обладателями золотых наград. Ещё одна воспитанница псковской спортивной школы Мирослава Гулина заняла второе место.

Кроме того, с 25 по 26 августа прошли клубные соревнования по вольтижировке, на которых первые места заняли воспитанницы спортшколы «Надежда» Мирослава Гулина, Милана Морозова и Валерия Иванова. Также в двух различных зачётах серебро и бронзу взяла Таисия Степанова.

Тренером спортсменок является Надежда Антонова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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