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Происшествия

Мужчина погиб из-за наезда поезда в Любятово 

Мужчина погиб после наезда поезда в микрорайоне Любятово Пскова, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Фото: ПАИ

Прибывшие медики констатировали смерть мужчины от полученных травм. 

Также на месте работали сотрудники полиции и Следственного управления Следственного комитета на транспорте.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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