Мужчина погиб из-за наезда поезда в Любятово
Мужчина погиб после наезда поезда в микрорайоне Любятово Пскова, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Прибывшие медики констатировали смерть мужчины от полученных травм.
Также на месте работали сотрудники полиции и Следственного управления Следственного комитета на транспорте.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
30 августа 2023
Атака Пскова беспилотниками: можно ли выкладывать фото и комментарии о происходящем в соцсети