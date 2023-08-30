56-летний пешеход пострадал после ДТП в центре Пскова
Столкновение автомобиля Renault Sandero и 56-летнего пешехода произошло у дома № 5 на улице Советской в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
В результате дорожно-транспортного происшествия пешехода госпитализировали в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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