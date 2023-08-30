56-летний пешеход пострадал после ДТП в центре Пскова

11:28, 30 августа 2023, ПАИ

Столкновение автомобиля Renault Sandero и 56-летнего пешехода произошло у дома № 5 на улице Советской в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»









В результате дорожно-транспортного происшествия пешехода госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.