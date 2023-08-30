Чемпионат Псковской области по настольному теннису пройдёт в Опочке

11:33, 30 августа 2023, ПАИ

Второй народный чемпионат Псковской области среди районных команд по настольному теннису пройдёт в Опочке 2 сентября. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Согласно положению соревнований, к участию допустят не более трёх команд из одного района. Одна команда должна состоять минимум из трёх игроков с суммарным областным рейтингом не более 1 150 баллов. Стартовый взнос с команды составляет 300 рублей. Система проведения предполагает сетку, состоящую из 16 команд. Призёры соревнований получат дипломы и медали. Также всех участников наградят памятными подарками.

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