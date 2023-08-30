Представители властей и ТОС обсуждают в Пскове механизмы поддержки местных инициатив

11:29, 30 августа 2023, ПАИ

Форум местного самоуправления и поддержки общественных инициатив проходит сегодня в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

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Участники форума – это главы поселений, руководители ТОСов и активные жители Псковской области, которые собрались обсудить поддержку местных инициатив.

«Мы собрались все вместе, чтобы могли двигаться вместе в слаженном режиме. Очень важно и дальше создавать комфортные условия для проживания. Наш форум предполагает свободный формат общения. Если есть вопросы, сразу задавайте: неформально, в режиме дискуссии, чтобы встреча прошла более эффективно», – обратилась к участникам мероприятия руководитель управления по МСУ и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова.