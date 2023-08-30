Автобус с рабочими перевернулся в Псковском районе

12:56, 30 августа 2023, ПАИ

Три человека пострадали в результате опрокидывания автобуса в Псковском районе, сообщается в телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».

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ДТП произошло на повороте на деревню Спасовщина в Псковском районе. Там в кювет опрокинулся автобус с рабочими.

В результате ДТП пострадали три человека. Помощь оказывается на месте. Решается вопрос об их госпитализации.

На месте работают Центр медицины катастроф, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.