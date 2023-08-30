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Общество

День открытых дверей для школьников и студентов организует Псковский музей

День открытых дверей для школьников и студентов организует Псковский музей-заповедник. Как сообщили ПАИ в пресс-службе музея, 1 сентября посещение выставок и экспозиций на всех объектах будет бесплатным. Для студентов – по предъявлении студенческого билета.

Фото Псковского музея

Также организованные школьные группы могут принять участие в акции «В музей за знаниями», которая пройдет 1 сентября на площадках музея. Юных посетителей ждут интерактивные программы, познавательные экскурсии и полезные мастер-классы. 

В Псковском кремле в этот день пройдет сборная интерактивная программа «Как учили в старину». В ходе нее ребята смогут представить себя в роли учеников средневековой школы, попробовать произнести названия букв славянской азбуки, а также написать эти буквы настоящими гусиными перьями и чернилами.

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