День открытых дверей для школьников и студентов организует Псковский музей
День открытых дверей для школьников и студентов организует Псковский музей-заповедник. Как сообщили ПАИ в пресс-службе музея, 1 сентября посещение выставок и экспозиций на всех объектах будет бесплатным. Для студентов – по предъявлении студенческого билета.
Также организованные школьные группы могут принять участие в акции «В музей за знаниями», которая пройдет 1 сентября на площадках музея. Юных посетителей ждут интерактивные программы, познавательные экскурсии и полезные мастер-классы.
В Псковском кремле в этот день пройдет сборная интерактивная программа «Как учили в старину». В ходе нее ребята смогут представить себя в роли учеников средневековой школы, попробовать произнести названия букв славянской азбуки, а также написать эти буквы настоящими гусиными перьями и чернилами.
Фонтан в сквере имени 60-летия Октября в Пскове подключают к сетям водоснабжения и водоотведения
Избирком Псковской области передал в зону СВО оборудование для строительства укрепсооружений
Абитуриентам за серебряную медаль будут начислять до трёх баллов дополнительно к ЕГЭ
Представители властей и ТОС обсуждают в Пскове механизмы поддержки местных инициатив