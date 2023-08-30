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ФК «Псков» сегодня сыграет с лидером чемпионата СЗФО

Футбольный клуб «Псков» сегодня проведёт матч против лидера чемпионата Северо-Западного федерального округа среди любительских команд - мурманского «Севера». Игра пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» и начнётся в 19:00. Об этом сообщается на сайте ОФФ «Северо-Запад».

Фото: Андрей Лупанов

Отметим, что игра первого круга, которая проходила в Мурманске, закончилась ничьей со счётом 1:1.

На данный момент «Псков» находится на третьем месте в турнирной таблице и имеет 17 очков. «Север» лидирует с 22 очками, но псковичи имеют одну игру в запасе.

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