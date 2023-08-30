Шамиль Ахметов: Заключившие контракт в Вооружённых силах РФ псковичи – настоящие патриоты

17:16, 30 августа 2023, ПАИ

Псковичи, которые подписывают контракт на службу в Вооружённых силах России и отправляются в зону проведения специальной военной операции, – настоящие патриоты. Об этом заявил председатель регионального отделения Российского союза ветеранов Шамиль Ахметов в беседе с корреспондентом ПАИ.

Шамиль Ахметов рассказал, что сам практически 30 лет прослужил в Вооружённых силах России, в частности в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. «Если бы я мог вернуть свою молодость, я пошёл бы служить по новой! Я участник боевых действий. У нас в Пскове население очень любит вооружённые силы, особенно военнослужащих из 76-й дивизии», – отметил он.

Собеседник ПАИ также пожелал тем, кто отправляется служить по контракту, успехов в службе и здоровья.

«Главное, чтобы они [военнослужащие. – ПАИ] берегли себя. Боевые действия без крови не бывают. А наши ребята ничего не боятся – я это знаю, потому что общаюсь со многими, кто возвращается сюда домой. Они настоящие молодцы! Я лично разговаривал с теми, кто отправлялся служить во время мобилизации. Тогда я ездил в Струго-Красненский район и общался с военными. Некоторым из них 40-42 года, а они с удовольствием пошли служить! Молодцы, настоящие патриоты России!» – сказал Шамиль Ахметов.

Председатель регионального отделения Российского союза ветеранов также рассказал, что занимается патриотическим воспитанием среди молодёжи и школьников. «Двое моих ребят молодцы, потому что с отличием окончили школу и поступили в Михайловскую академию. Они с удовольствием пошли служить. А очень многие мужчины после разговора со мной пошли служить по контракту. Я рад, что псковичи согласились защищать нашу Родину от фашистской нечисти», – подчеркнул собеседник ПАИ.

Помимо этого, Шамиль Ахметов поделился, что региональное отделение Российского союза ветеранов продолжает общаться и поддерживать связь с участниками СВО и других боевых действий. «Мы можем помочь советом и не только. Хочу отметить, что у наших десантников настроение очень хорошее! Они настоящие патриоты! Других я не знаю», – заключил он.

Отметим, что в эти выходные ещё 30 псковичей заключили контракт на прохождение контрактной службы в Вооружённых силах России.

При подписании контракта на срок от года и более, военнослужащие получают единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей, служебное жильё или возможность быстрого приобретения квартиры за счёт Министерства обороны через накопительную ипотечную систему. Ещё одно преимущество – бюджетные места в вузах для детей. Заработная плата контрактников – от 200 тысяч рублей. Также им предоставляется оплачиваемый 30-дневный отпуск.