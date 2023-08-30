Документальный фильм сняли в Псковском музее-заповеднике

13:07, 30 августа 2023, ПАИ

Творческая группа «ТПО Ред Медиа» завершила работу над документальным фильмом об истории города Пскова и его уникальном наследии, съемки которого проходили в Псковском музее-заповеднике. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Съемочная группа работала в нескольких локациях: Псковском кремле, Поганкиных палатах и Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря.

В течение двух дней документалисты общались с сотрудниками музея-заповедника, которые рассказывали об истории зарождения города, роли княгини Ольги в развитии Пскова, особенностях вечевого управления, уникальной гражданской архитектуре и многом другом.

Готовый фильм войдет в цикл «Всемирное наследие. Россия», который уже включает ленты об уникальных объектах и местах Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Вологды и других городов.

Премьера фильма запланирована на 7 октября 2023 года и состоится на телеканале «365 дней ТВ». В дальнейшем он будет находиться в свободном доступе в интернете.