Студентки ПсковГУ стали полуфиналистками конкурса «Большая перемена»

13:06, 30 августа 2023, ПАИ

Студентки филиала ПсковГУ в Великих Луках приняли участие в полуфинале конкурса «Большая перемена». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Студентки Милана Сухарникова и Анжела Иванова прошли отборочный этап и приняли участие в полуфинале конкурса «Большая перемена» платформы «Россия – страна возможностей».

Испытание прошло под единой темой «Горжусь Россией». Участники в командах выполнили кейсовые задания по 12 направлениям конкурса, а эксперты оценили навыки полуфиналистов: умение сотрудничать, креативность, логическое мышление и лидерские качества.

«Попадут ли девушки в финал конкурса, станет известно осенью», – отметили в университете.

Напомним, в прошлом году псковские школьники прошли в финал всероссийского конкурса.