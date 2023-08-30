Студентки ПсковГУ стали полуфиналистками конкурса «Большая перемена»
Студентки филиала ПсковГУ в Великих Луках приняли участие в полуфинале конкурса «Большая перемена». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
Студентки Милана Сухарникова и Анжела Иванова прошли отборочный этап и приняли участие в полуфинале конкурса «Большая перемена» платформы «Россия – страна возможностей».
Испытание прошло под единой темой «Горжусь Россией». Участники в командах выполнили кейсовые задания по 12 направлениям конкурса, а эксперты оценили навыки полуфиналистов: умение сотрудничать, креативность, логическое мышление и лидерские качества.
«Попадут ли девушки в финал конкурса, станет известно осенью», – отметили в университете.
Напомним, в прошлом году псковские школьники прошли в финал всероссийского конкурса.
Роман Карманов рассказал, как стал гендиректором Президентского фонда культурных инициатив
Гендиректор Президентского фонда культурных инициатив – о Пскове: Чисто, красота вокруг