Новый выпуск передачи «Секреты тела» выйдет в эфир 30 августа

13:02, 30 августа 2023, ПАИ

24-й выпуск передачи «Секреты тела» выйдет на телеканале «Первый Псковский» в 19:45 сегодня, 30 августа.

Врач-травматолог, заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев расскажет о ревматоидном артрите грудного отдела позвоночника, как предотвратить развитие этой болезни, а также чем опасны сбои в иммунной системе организма.

В программе специалисты покажут простой комплекс для устранения болевых ощущений в верхних конечностях, который можно выполнять в домашних условиях.

Повтор выпуска программы «Секреты тела» можно будет посмотреть 2 августа в 9:50 на телеканале «Первый Псковский».