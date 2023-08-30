Пушкинский заповедник меняет режим работы

13:19, 30 августа 2023, ПАИ

1 сентября в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» начнут постепенное возвращение к режиму работы, характерному для так называемого низкого сезона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Так, в мемориальных усадьбах «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское», в «Пушкинской деревне» и в «Музее-мельнице в деревне Бугрово» в составе Пушкинского заповедника гостей будут по-прежнему, как и летом, принимать без выходных, однако по субботам уже не до 20:00, а только до 19:00.

Напомним, что в сентябре недоступными для туристов останутся дом-музей А. П. Ганнибала в музее-усадьбе «Петровское» и выставочный зал «Льнохранилище» в музее-усадьбе «Михайловское» — в связи с ремонтно-реставрационными работами в рамках подготовки к 225-летию со дня рождения Пушкина.