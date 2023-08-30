В Дедовичах осудили дебошира из поезда Санкт-Петербург – Брест

18:06, 30 августа 2023, ПАИ

Дедовичский районный суд вынес приговор уроженцу Белоруссии за пьяный дебош в вагоне-ресторане поезда Санкт-Петербург – Брест. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в вагоне-ресторане пассажирского поезда Санкт-Петербург – Брест, во время распития алкоголя начал ругаться матом в адрес сотрудников поезда и находящихся в вагоне пассажиров. На требования сотрудников прекратить конфликтовать мужчина не реагировал.

Уроженец Белоруссии ударил одного из мужчин два раза по голове. После этого он разбил пивную бутылку и, используя разбитое горлышко, ударил в шею второго потерпевшего.

Подсудимый полностью признал вину в совершении данных преступлений. Мужчине окончательно назначили наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей. Также с него в пользу второго потерпевшего взыскано возмещение материального ущерба и судебных расходов в размере 32 635,67 рубля, возмещение морального вреда – 100 000 рублей.