Встреча с писателем Булатом Хановым пройдёт в «Лофте» 9 сентября

14:09, 30 августа 2023, ПАИ

9 сентября в 18:30 в креативном пространстве «Лофт» в Пскове в рамках проекта «Букбар» пройдёт встреча с преподавателем русского языка и литературы, писателем из Казани Булатом Хановым. Об этом ПАИ сообщили в «Лофте».

Ханов написал романы «Непостоянные величины», «Гнев», «Развлечения для птиц с подрезанными крыльями» и цикл рассказов «Ибупрофен».

Булат Ханов окончил Казанский федеральный университет в 2013 году по специальности «Филология. Русский язык и литература в межнациональном общении». В 2016 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Советский дискурс в современной русской прозе». Работал преподавателем русского языка и литературы в средней школе, затем перешёл в частную школу.

В 2018 году Ханов стал лауреатом премий «Лицей» и «Звёздный билет», а его книги неоднократно положительно отмечали литературные критики.

На творческой встрече с Булатом можно будет задать вопросы про его книги, где главными героями часто оказываются представители творческой и научной интеллигенции, учителя и преподаватели, вынужденные находиться в колее рутинной жизни и пытающиеся найти своё место.

Литературный проект «Букбар» реализуется креативным пространством «Лофт» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Вход на мероприятие свободный, но необходима предварительная регистрация.