Спектаклем с Анной Ковальчук и Сергеем Мигицко откроется Пушкинский театральный фестиваль в Пскове

14:01, 30 августа 2023, ПАИ

7 сентября будет дан старт юбилейному Всероссийскому пушкинскому театральному фестивалю в Пскове. Он откроется музыкально-поэтическим спектаклем «Евгений Онегин. Страницы романа» с артистами петербургского Театра имени Ленсовета и оркестром Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы.

«Голоса мастеров ленсоветовской сцены, известных российских артистов театра и кино – Анны Ковальчук, Сергея Мигицко, Сергея Перегудова – вступят в диалог с симфоническим оркестром Капеллы, который исполнит произведения Чайковского под руководством именитого дирижёра Александра Чернушенко», – рассказали в пресс-службе.

Автором идеи музыкально-поэтического спектакля по роману Пушкина выступила народная артистка РФ, актриса труппы Лариса Луппиан. Режиссёром – народный артист России Олег Леваков, также артист и режиссёр Театра имени Ленсовета. Музыкальный руководитель и автор оркестровки – заслуженный артист России Евгений Стецюк.

Чтение авторских реплик возьмёт на себя народный артист РФ Сергей Мигицко, в роли Татьяны – народная артистка РФ Анна Ковальчук, Онегин – Сергей Перегудов, Ленский – Максим Сапранов, Ольга – Виктория Волохова.

Оркестр исполнит мелодии из опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», балета «Лебединое озеро», фортепианных циклов «Времена года» и «Детский альбом», симфоний.

Спектакль пройдёт в большом концертном зале Псковской областной филармонии 7 сентября в 19:00, его увидят почти 800 гостей фестиваля (и это число, конечно, было бы гораздо больше, если бы позволила площадка). Театр представит зрителю «силу и нежность пушкинского слова, соединив его звучание с великой музыкой Петра Ильича Чайковского», обещают создатели.

Узнать подробности и купить билеты можно на официальном сайте Пушкинского фестиваля. Однако стоит отметить, что билетов осталось всего несколько десятков.

Напомним, ХХХ Всероссийский пушкинский театральный фестиваль пройдет в Псковской области с 6 по 28 сентября 2023 года. Юбилейная афиша собрала спектакли московского Театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой, петербургских Театра имени Ленсовета и Кукольного театра сказки, известных театров Сибири и Урала – пермского «Театра-Театра» и новосибирского «Старого дома», гостями фестиваля станут коллективы из Петрозаводска, Твери, Мичуринска. Несколько спектаклей будет показано и в Великолукском драматическом театре.

Пушкинский театральный фестиваль проходит при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и правительства региона.

Посмотреть программу и купить билеты на спектакли Пушкинского фестиваля можно на официальном сайте.