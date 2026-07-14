В Псковском театре драмы открыта продажа билетов на спектакли в октябре

15:28, 14 июля 2026, ПАИ

В Псковском театре драмы открыта продажа билетов на спектакли в октябре, сообщили ПАИ в пресс-службе театра.

121-й сезон в театре начнется 18 сентября со спектакля по произведениям А. С. Пушкина «Маленькие трагедии», когда труппа вернётся с московских гастролей.

Осенью в репертуаре хиты и новинки: «Лягушки» Никиты Кобелева, «Два капитана» Радиона Букаева, «Битва жизни» Андрея Гончарова, «Морфий» Антона Федорова, «Каинова печать» Тимура Кулова, «Баба Шанель» Александра Суховского, «Дядя Ваня» Павла Зобнина, «Ревизор» Петра Шерешевского, музыкальные спектакли Дмитрия Месхиева (включая обе серии «Где-то на белом свете…») и другие.