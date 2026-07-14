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Основатель рок-группы «Кино»: Я бы пускал все фестивальные картины в широкий прокат

Фестивальное кино не хуже того потока, который идёт в широком прокате, а часто даже гораздо лучше, глубже и интереснее по содержанию, заявил член жюри VII Международного кинофестиваля «Западные ворота», музыкант, режиссёр, основатель рок-группы «Кино» Алексей Рыбин в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «Седьмое небо».

Иллюстрация из официальной группы кинофестиваля

По мнению Рыбина, широкий прокат давит бюджетом, эффектами и графикой, а суть зачастую бывает ничтожной. Он отметил, что если бы у него были возможности, он бы пускал все фестивальные картины в широкий прокат, даже не просматривая их предварительно.

Рыбин, который является музыкантом, режиссёром и основателем рок-группы «Кино», также подчеркнул, что кино – это огромная ответственность, потому что оно оказывает мощное воздействие на настроение и образование людей. Он выразил мнение, что историю люди узнают из книг и кино, а кино показывает отношения людей в тот или иной исторический период. При этом, по его словам, важны не бюджет и спецэффекты, а именно суть и отношения людей.

Алексей Рыбин пообещал, что будет оценивать картины основного конкурса, обращая внимание на суть и отношения, а не на бюджет или графику.

Напомним, что с 23 по 26 июля в Пскове пройдёт VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». В течение четырёх фестивальных дней зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями станут режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале примут участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

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