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Культура

Гастроли петербургского театра «На Литейном» пройдут в Пскове в октябре

Гастроли петербургского театра «На Литейном» пройдут в Пскове в октябре. 3 и 4 октября театр покажет спектакли Петра Чижова «Антарктида» и Дмитрия Крестьянкина «Звёздные псы». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы.

Фото предоставлено Псковским театром драмы

«Антарктида» – рассказ о трёх полярниках и якутской лайке по кличке Мишка, застрявших на советской антарктической станции «Молодёжная» в середине 1990-х. Станцию закрывают. А за этим – судьбы живых людей, их мысли, чувства, мечты, разочарования и надежды. Что есть для каждого из нас наше прошлое? Надо ли помнить о нём? И как не потерять себя в Антарктиде? Спектакль Театра «На Литейном» наполнен мужским юмором, верой в лучшее, силой духа и желанием жить.

Спектакль Дмитрия Крестьянкина «Звёздные псы» – это история о первых космонавтах. Но не о тех, чьи имена известны каждому школьнику, а о тех, кто протаптывал для них дорогу к звездам – своими лапами.

Размышление о том, что важнее: абстрактные идеалы – или конкретная любовь; жизнь будущая – или жизнь сегодняшняя; счастлив ли тот, кто считается героем, и что такое настоящий полёт.

«Литейный театр», возникший в 1909 году, всегда был местом притяжения публики и служил площадкой для реформаторских опытов знаменитых режиссёров XX века. В наше время на сцене Театра «На Литейном» органично существуют современность и классика, новаторство и традиция. Труппа много гастролирует, участвует в театральных фестивалях. Театр неоднократно награждался премиями «Золотая маска» и «Золотой софит».

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