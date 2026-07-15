Обломок фигурки фантастического зверя XI–XII веков обнаружили археологи в Пскове

09:24, 15 июля 2026, ПАИ

Обломок фигурки фантастического зверя обнаружен на Ольгинском-10 раскопе 2026 года на Завеличье в Пскове. От странного животного сохранилась только голова, сообщили ПАИ в Археологическом центре Псковской области.

Облик такой фигурки хорошо известен по археологическим находкам в северной и центральной частях Древней Руси, в том числе в Пскове, и в Прибалтике. В литературе за амулетами закрепилось название «конёк смоленского типа» – благодаря большому количеству подвесок, найденных на Смоленщине и в низовьях Даугавы. Это было женское украшение-амулет, которое носили на груди или на поясе. Основным периодом распространения подвески является XI – первая половина XII века, однако в культурных отложениях они встречаются вплоть до XIII–XIV веков.

Единого мнения о том, какое животное изображено, у исследователей нет: в подвеске видели собаку, барса, рысь, но чаще всего коня. В 2014 году латышский исследователь Роберт Спиргис предположил, что зверь напоминает левкроту – фантастическое существо, описанное Плинием Старшим в «Естественной истории». Согласно описанию, левкрота водится в Индии, имеет оленьи задние ноги, львиные шею, грудь и передние лапы, размером с осла, обладает пастью от уха до уха со сплошной костяной пластиной вместо зубов, умеет подражать человеческой речи и заманивает путников. Спиргис предположил, что духовенство могло знать некую морализирующую историю о левкроте, воспринимая «зверюшку» как стража земного рая.

С 2004 года изображение такого амулета является символом Института археологии Российской академии наук.