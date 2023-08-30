Пропавшего в Пскове 60-летнего мужчину нашли живым
Пропавший 60-летний пскович найден живым. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «ВКонтакте».
«Найден, жив. Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.
Напомним, что местонахождение мужчины было неизвестно с 13 августа.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
30 августа 2023
Игорь Иванов: Любые попытки вероломных нападений разобьются о нашу готовность ответить на эти вызовы
30 августа 2023
Круглый стол «Недвижимость в Псковской области: тренды и прогнозы» проходит в медиацентре ПАИ