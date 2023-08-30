Пропавшего в Пскове 60-летнего мужчину нашли живым

14:50, 30 августа 2023, ПАИ

Пропавший 60-летний пскович найден живым. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

«Найден, жив. Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.

Напомним, что местонахождение мужчины было неизвестно с 13 августа.