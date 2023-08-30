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Общество

Логотипы победителя конкурса по созданию молодёжного бренда Псковской области нанесут на 250 футболок и свитшотов

В Пскове на базе архитектурного бюро Сергея Станкевича продолжается обучение пяти финалистов конкурса по созданию единого молодёжного бренда Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Фото: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»

Как заметил Сергей Станкевич, после прохождения теоретических и практических занятий с экспертами ребята получат сертификат об окончании курса, каждая работа будет нанесена на свитшот и футболку, а работы победителя – на 250 свитшотов и футболок. Эти комплекты будут распределены по районам, чтобы молодёжь могла представлять в них Псковскую область на различных форумах и конкурсах.

Напомним, конкурс по созданию единого молодёжного бренда Псковской области «Мой регион» стартовал в феврале этого года. Он был организован Центром молодёжи и общественных инициатив совместно с Псковским областным колледжем искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. В финал вышли пять человек, которым предоставилась возможность пройти курс по брендингу для начинающих.

Добавим, конкурс «Мой регион» проводится по программе Росмолодёжи «Регион для молодых», которая направлена на комплексное развитие молодёжной политики в регионах России.

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